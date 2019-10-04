اسم "نعم لحافظ الأسد"... في الجيش السوري يثير ضجة على مواقع التواصل

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اسم رجل سوري، يدعى، نعم لحافظ الأسد الحسن الحسين، وتحدثت عن أنه جندي في الجيش السوري من منطقة القامشلي.

وأوضحت صفحات عديدة أن الشاب، نعم لحافظ الأسد، يخدم في الجيش السوري، مشيرين إلى أن الاسم الذي يحمله هو "أجمل اسم في التاريخ".

وأرفقت الصفحات منشوراتها بصورة للجندي، الذي تدعي أنه يحمل اسم نعم لحافظ الأسد، وصورة أخرى تحمل بطاقة الهوية العسكرية الخاصة بهذا الجندي في الجيش السوري، والتي تظهر أنه مواليد عام 1992.

وحازت تلك المنشورات على عدد كبير من المشاركات، سواء المؤيدة أو المعارضة للحكومة السورية.

ولكن لم يتسن حتى الآن التحقق من صحة أو حقيقة اسم الشخص، أو حتى الصورة التي تزعم الصفحات أنها لشخص يطلق عليه اسم "نعم لحافظ الأسد".