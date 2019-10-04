أدرعي: رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزة تجاه إسرائيل

رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرق مدينة غزة، مضيفا أن الصاروخين سقطا داخل حدود القطاع.

القدس - سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "في أعقاب إطلاق صافرات الإنذار قبل بضع دقائق، تم رصد عمليتي إطلاق لصاروخين من قطاع غزة، دون سقوطهما في إسرائيل".

وأفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن "التقديرات الأولية تشير إلى أن صاروخ أطلق من قطاع غزة وانفجر داخل القطاع، ولم يتجاوز الحدود إلى داخل إسرائيل".

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في عدد من التجمعات السكانية والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، عقب رصد إطلاق صاروخ من داخل القطاع.

يذكر أن شاب فلسطيني قتل يوم أمس الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن "عدد من المواطنين أصيبوا كذلك بعد قمع قوات الاحتلال المتظاهرين المشاركين في الجمعة ٧٧ لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة الشرقية".