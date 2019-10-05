رئيس الوزراء العراقي يرأس اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزيري الدفاع والداخلية

وارتفع عدد قتلى المظاهرات التي تشهده العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق منذ الثلاثاء إلى 65 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن مصادر عراقية في قوات الأمن والأطباء.

هذا وكان قد أفاد مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، في وقت سابق اليوم الجمعة، بأن عدد القتلى في مظاهرات العراق قد ارتفع إلى 50 شخصا وعدد الإصابات الكلي 1936. وأن عدد المعتقلين وصل إلى 454 شخصا، بينما بلغ عدد المفرج عنهم 287 شخصا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم، أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكدا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.