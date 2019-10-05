سفارة السعودية في لندن تحذر المواطنين

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا، السائحين والمقيمين السعوديين في لندن، بتجنب المظاهرات المزمع تنظيمها خلال الفترة القادمة بوسط العاصمة البريطانية.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نظرا لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن التغيرات البيئية، والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل".

وأضافت "تؤكد السفارة ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر".

نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن (التغيرات البيئية)، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م حتى نهاية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م.



تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر. — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) October 4, 2019

ويتجمع نشطاء فى مجال البيئة، بالعاصمة البريطانية لندن، فى مظاهرة لمطالبة الحكومات بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية ووضع حد لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.

ويطالب النشطاء بضرورة التحرك السريع لمكافحة الاضطرابات المناخية والاحتباس الحراري.