حمدوك: سنقدم من أزهقوا أرواح الأبرياء للمحاكمة العادلة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

ووفقا لصحيفة "السوداني"، قدم حمدوك برفقة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس واجب العزاء لأسرة الشهيد قصي حمدتو.

وقال حمدوك : "الشباب قادوا ثورة ديسمبر المجيدة وقدموا للعالم نموذجا للثورات السلمية"، وترحم على جميع شهداء الثورة، وقال إنهم سطروا "بدمائهم الطاهرة عهدا جديدا تسوده قيم السلام والعدالة".

وقدم وفد من لجان المقاومة بحي جبرة مذكرة تضمنت عددا من المطالب تتعلق بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء.

وأصدر رئيس الوزراء قرارا بغلق أحد المقرات بحي جبرة كان يستخدمها نظام البشير في قمع الشباب والمواطنين، وتخصيصها لشباب المنطقة لاستخدامها في جميع الأنشطة الثقافية والفكرية.

يعيش السودان مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات وفقا للوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأدى الاتفاق إلى تشكيل المجلس السيادي من 5 مدنيين و5 عسكريين، وأن يتم التوافق بين الطرفين على العضو الحادي عشر، ويتولى الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا رئاسة المجلس السيادي، في حين يتولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الحكومة الجديدة "الانتقالية".