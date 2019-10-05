Widgets Magazine
تسجيل
14:12 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات العراق

    تزامنا مع تصاعد التظاهرات... فرنسا توجه دعوة لقوات الأمن العراقية

    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أكدت فرنسا أنها تتابع الوضع في العراق عن كثب، مشددة على تمسكها بحق التظاهر السلمي وأهمية أن يكون رد قوات الأمن متناسبًا.

    باريس - سبوتنيك. وقال نائب الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم السبت، "فرنسا تتابع الوضع عن كثب في العراق بعد المظاهرات التي شهدتها بغداد وعدة محافظات جنوب البلاد"، مضيفا "فرنسا توجه تعازيها لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

    وتابع المتحدث "فرنسا تؤكد على تمسكها بحق التظاهر السلمي وعلى أهمية أن يكون رد قوات الأمن متناسبا كما تحث السلطات العراقية على الكشف عن حقيقة الظروف التي أدت للعنف".

    من جهة ثانية أكدت فرنسا على دعمها لجهود السلطات العراقية من أجل "تأمين الاستقرار وإعادة الإعمار وتطوير الخدمات العامة لصالح كل الشعب العراقي".

    وواصل المتحدث "فرنسا تحيي نية رئيس الوزراء العراقي الاستجابة للتطلعات المشروعة من أجل الكرامة للشعب العراقي كما تحيي عزمه على بسط سلطة الدولة الجامعة والحامية في إطار الجهود المبذولة سابقا".

    البرلمان العراقي
    © REUTERS / STRINGER
    أكثر من 100 نائب عراقي يعلقون حضورهم جلسة البرلمان
    وأتم المتحدث "فرنسا ترحب بدعوة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للوحدة والحوار".

    وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان أعلن مقتل 73 متظاهرا على الأقل، وإصابة 3000 آخرين، منذ بدء الاحتجاجات في البلاد قبل نحو 4 أيام، بينما شهد أمس الجمعة سقوط أكبر عدد من الضحايا.

    ويترقب العراقيون اليوم جلسة للبرلمان الذي دعا ممثلين عن المتظاهرين للحضور من أجل الاستماع لمطالبهم، بينما لم يتأكد بعد حضور أي منهم للجلسة.

    وتمتنع السلطات العراقية عن الإدلاء بتفاصيل رسمية حول عدد القتلى والجرحى منذ بدء المسيرات الحاشدة التي خرجت في أنحاء البلاد مطالبة باستقالة الحكومة التي يترأسها عادل عبد المهدي، وإجراء إصلاحات اقتصادية جادة، ومحاربة الفساد.

    وقطعت السلطات العراقية خدمات الإنترنت بشكل كامل ليلة الأربعاء الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مع اتساع رقعة الاحتجاجات من ساحة التحرير في بغداد التي شهدت أولى المواجهات، ثم البصرة، وذي قار، والمثنى، والناصرية، وغيرها.

    وتعهد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في كلمة متلفزة أمس الجمعة، بإقرار قانون "يمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا"، مطالبا بالهدوء وإطلاق يده من قبل مجلس النواب لاستكمال تشكيلته الوزارية.

    وتأتي الاحتجاجات قبيل نحو أسبوعين من "أربعينية الإمام الحسين" التي يحيي مراسيمها الدينية ملايين الشيعة في مدينة كربلاء، جنوب العراق، والتي زارها نحو 15 مليون شيعي العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية.

    ويعد عبد المهدي المرشح التوافقي الذي تمخضت عنه مباحثات سياسية بين قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، خاصة كتلتي "سائرون" التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، و"الفتح" التي يتزعمها القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري.

    انظر أيضا:

    ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في العراق إلى نحو 4 آلاف
    رئيس البرلمان العراقي يلتقي ممثلي التظاهرات
    أكثر من 100 نائب عراقي يعلقون حضورهم جلسة البرلمان
    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بكين 1 أكتوبر 2019
    بغداد يشتعل وفرنسا تودع شيراك والمنصوري يعود إلى الأرض...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك