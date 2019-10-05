"فقد سلاحا مهما ومشغول بآخر"... المخابرات الإسرائيلية تتحدث عن أجندة نصر الله اليومية

كشف جنرال إسرائيلي النقاب عن الأجندة اليومية للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وأفاد الجنرال درور شالوم، رئيس وحدة الأبحاث بالمخابرات الإسرائيلية العسكرية "أمان"، بأن حسن نصر الله يهتم بالاقتصاد، بشكل غير مسبوق، مقارنة بالسنوات الماضية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية على لسان الجنرال شالوم أن نصر الله يولي الاهتمام بـ"الاقتصاد"، وذكرها ثلاث مرات، بدعوى أن حزب الله اللبناني في حالة مادية صعبة، وكذلك لأن هناك سبب آخر يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن لدى نصر الله اهتمامات يومية أخرى تتعلق بصورة الحزب اللبناني وسط المجتمع الشيعي فضلا عن أن هناك مشاكل داخل لبنان نفسها، وهي محور اهتمام الأمين العام لحزب الله، حيث يستيقظ يوميا أمام هذه القضايا والملفات.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال درور شالوم أن نصر الله يقوي شوكة حزب الله عسكريا وسياسيا، كما أنه يعمل على تزويد قواته العسكرية بأفضل وأحدث الأسلحة، كما أنه سبق وبنى شبكة أنفاق قوية ومحكمة، وبأن الجيش الإسرائيلي قام بهدم هذه الأنفاق خلال العملية العسكرية "درع الشمال".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن نصر الله فقد سلاحا مهما خلال السنة الماضية، ممثلا في "الأنفاق".