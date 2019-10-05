وزير الري السوداني: أثيوبيا اقترحت ملء سد النهضة وتخزين المياه بين 4 إلى 7 سنوات

قال وزير الري السوداني إن أثيوبيا قدمت مقترحا حول ملء سد النهضة وتخزين المياه بين 4 إلى 7 سنوات.

وأفاد مكتب وزير الموارد المائية والري في السودان، ياسر عباس، أمس الجمعة، ببدء لقاءات وزراء الري والموارد الطبيعية في السودان وأثيوبيا ومصر، لبحث أسس قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، صباح اليوم بفندق السلام "روتانا" بالخرطوم.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزير السوداني أن الوزراء سيناقشون نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي اختتمت اجتماعاتها، أول من أمس الخميس، وأن الجلسة الافتتاحية المغلقة بدأت عند الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي للخرطوم) بحضور الوزراء الثلاث واللجان الفنية.

وأوضح عباس، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع الحالي هو مواصلة لاجتماع اللجنة الفنية الوطنية بين السودان وأثيوبيا ومصر، بهدف بحث مقترحات الدول بشأن الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الأثيوبي.

وأكد أن اللجان الوطنية التي بدأت اجتماعاتها منذ تموز/يوليو 2018م مناط بها وضع أسس للملء والتشغيل، وقد أخرزت الكثير من النجاحات في دراسة بعض السيناريوهات وستتواصل مباحثاتها المشتركة.