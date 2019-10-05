إسرائيل تنشر فيديو يتضمن "رسالة إلى محمد بن سلمان" لإتمام التطبيع

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع "تويتر" مقطعا مصورا، زعمت أنه لمواطن سعودي يدعوا فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقارن المواطن إسرائيل مع كل من العراق ولبنان وتركيا وقطر، متسائلا عن سبب مقاطعة إسرائيل وفتح سفارات في هذه الدول.

وأضاف من خلال الفيديو الذي تم نشره من قبل الخارجية الإسرائيلية "لماذا نقاطع إسرائيل، ماذا عن الذين قتلوا أولادنا؟ قطر وتركيا وإيران والحوثي والإخونجية ولدينا سفارات لديهم".

مواطن سعودي 🇸🇦 يعرب عن تأييده للتطبيع مع دولة إسرائيل ويطالب بتغيير الصورة النمطية العربية عن #إسرائيل، مشيرا إلى أن تغيير هذه الصورة سيساهم في بناء السلامpic.twitter.com/qrwAOM3ObM — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 5, 2019

وتابع " نحن لدينا سفارة في لبنان وهم يدعمون حزب الله وسفارات في العراق وقد قتلوا الشعب الكويتي والآن إيران تحتلهم... لم لا نقاطعهم؟".

وأشار إلى أن بلاده (السعودية) تعد صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، وأنه على استعداد للدفاع عنها، مشيرا إلى أن إسرائيل هي "ولاية من أمريكا".

كما وجه رسالة إلى ولي العهد محمد بن سلمان قائلا " أتمنى أن نطبع العلاقات مع إسرائيل يا سمو الأمير".