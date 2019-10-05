نائب الرئيس اليمني يرد على رسالة بن سلمان لليمنيين

رحب نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر بالدعوة التي وجھھا نائب وزیر الدفاع السعودي الأمیر خالد بن سلمان للیمنیین بالاصطفاف صفا واحد ضد المشروع الإیراني في الیمن.

وقال علي محسن في تغریدة عبر حسابه الرسمي بـ "تویتر": "نرحب بدعوة سمو نائب وزیر الدفاع في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإیراني".

وأضاف "ندعوا أبناء الوطن بمختلف قواه السیاسیة والوطنیة إلى الاصطفاف خلف قیادة الشرعیة ضد مشروع إیران التخریبي في الیمن، لإنھاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إیران".

نرحب بدعوة سمو نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني وندعو أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران — علي محسن صالح الأحمر (@alimohsnalahmar) October 4, 2019

وكان نائب وزیر الدفاع السعودي قد وجه رسالة للیمنیین قال فیھا: "آن الأوان لیقف الیمنیین، كل الیمنیین، ونحن معھم، صفا واحدا امام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإیراني، وأن یقدموا مصلحة وأمن الیمن وسلامة واستقرار وإزدھار شعبه الكریم على أي مصالح أخرى".

آن الأوان ليقف اليمنيين، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً امام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الايراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح اخرى. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 4, 2019

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.