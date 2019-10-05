الحوثي يكشف موعد وقف الحرب اليمنية

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المعيقة للسلام في اليمن، وشريك أساسي في العدوان.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "غازتدوار" التركية، أن "الحرب اليمنية ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين"، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم أنصار الله "الحوثيين".

وتعليقا منه على تعاطي النظام السعودي مع مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى، قال الحوثي: "إن قبل تحالف العدوان مبادرة المجلس السياسي الأعلى فهذا ما تريده صنعاء حلا سلميا لشعب اليمني، وإن أبوا فلن يقدم الشعب اليمني رقابة لتذبح كما قال قائد الثورة، لكنه سيؤلم العدوان أكثر".

وجدد محمد علي الحوثي، تأكيده بأن اليمنيين في موقع الدفاع عن النفس، مشيرا إلى ترحيب القيادة السياسية في صنعاء بأي مبادرة للحوار.

ولفت في نفس السياق إلى أن الحصار جريمة حرب وصورة قاتمة لإرهاب صنع أسوأ أزمة إنسانية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.