قناة "العربية" تعلن تعرض مكتبها في بغداد إلى هجوم من ملثمين مجهولين

أعلنت قناة العربية الإخبارية تعرض مكتبها في العاصمة العرقية بغداد، إلى هجوم من ملثمين مجهولين، وإصابة عدد من الصحافيين العاملين بجروح.

القاهرة - سبوتنيك. أعلنت قناة "العربية" الإخبارية تعرض مكتبها في العاصمة العرقية بغداد، إلى هجوم من ملثمين مجهولين، وإصابة عدد من الصحافيين العاملين بجروح.

وذكرت القناة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن "مسلحين ملثمين يهاجمون مكتب العربية في العاصمة العراقية بغداد"، وأضافت "تلقينا تهديدات خلال الأيام الماضية".

وتابع الحساب الرسمي للقناة "إصابة زملاء خلال اقتحام مسلحين لمكتبنا".

كما أعلنت القناة أنها تلقت تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين بالتحقيق في الهجوم، كما ذكر الحساب الرسمي أن "عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة خلال الهجوم".

ويشهد العراق منذ عدة أيام موجة احتجاجات واسعة طالت مناطق مختلفة في البلاد. كان المرصد العراقي لحقوق الإنسان أعلن مقتل 73 متظاهرا على الأقل، وإصابة 3000 آخرين، منذ بدء الاحتجاجات في البلاد قبل نحو 4 أيام، بينما شهد أمس الجمعة سقوط أكبر عدد من الضحايا.