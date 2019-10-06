حيدر العبادي: الحكومة فقدت الأهلية بإدارة الحكم

طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، بتحديد تاريخ أولي لانتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية فقدت الأهلية بإذارة الحكم".

وقال العبادي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" أمس السبت: "الحكومة فقدت الأهلية بإدارة الحكم، أطالب قيادات البلاد بتحديد تاريخ أولي لانتخابات مبكرة".

وأضاف: "ضمان انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جماهيرية واسعة هو مصداق لجدية القوى السياسية للاستجابة لدعوات الإصلاح التي يطالب بها الشعب".

مطالبة

الحكومة فقدت الاهلية بادارة الحكم، اطالب قيادات البلاد بتحديد تاريخ اولي لانتخابات مبكرة.

ضمان انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جماهيرية واسعة هو مصداق لجدية القوى السياسية للاستجابة لدعوات الاصلاح التي يطالب بها الشعب.



المكتب الاعلامي

د. حيدر العبادي

2019/10/5 — Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) October 5, 2019

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب محللين سياسيين، السبب الرئيسي للحراك الجاري في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 80 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.

وقدرت اللجنة العليا العراقية لحقوق الإنسان، عدد القتلى بـ94، فيما قالت إن حوالي 4000 شخصا أصيبوا بجروح منذ الثلاثاء الماضي.