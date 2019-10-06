"نت بلوك": عودة الإنترنت بشكل جزئي في العراق فيما يستمر حجب مواقع التواصل

أعلنت شبكة "نت بلوك" صباح اليوم الأحد عودة الإنترنت بشكل جزئي في العاصمة العراقية بغداد فيما يستمر حجب مواقع التواصل.

وقالت الشبكة المتخصصة في مراقب الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت: "إنه تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة من حجبه"، مضيفة أن "مؤشرات حركة بيانات الاتصال تصل إلى 60 في المائة".

وتابعت: "ما زالت موقع التواصل الاجتماعي محجبة لمعظم المستخدمين".

Confirmed: Internet has partly returned to #Iraq as of 00:00 UTC, in hour 78 of shutdown 📈 ➡️ Real-time network data show connectivity at 60% ➡️ Social media remains blocked for most users ➡️ Developing incident, unclear if situation will sustain ⚠️ 📰 https://t.co/7GF42YLDWU pic.twitter.com/fQYyjezB2C — NetBlocks.org (@netblocks) October 6, 2019

وكانت وسائل الإعلام العراقية أعلنت الثلاثاء الماضي انقطاع خدمة الانترنت في عموم المحافظات العراقية بالكامل.

وقال موقع "السومرية" العراقي، إن "قطع الإنترنيت جاء على خلفية التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب محللين سياسيين، السبب الرئيسي للحراك الجاري في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 80 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.

وقدرت اللجنة العليا العراقية لحقوق الإنسان، عدد القتلى بـ94، فيما قالت إن حوالي 4000 شخصا أصيبوا بجروح منذ الثلاثاء الماضي.