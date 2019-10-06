الإمارات تعلن دعمها لجهود السعودية في لم شمل الأطراف اليمنية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، دعم بلاده لجهود المملكة العربية السعودية لتوحيد الصف في مواجهة المليشيات الحوثية عبر مفاوضات جدة.

وقال قرقاش، اليوم الأحد، في تغريدة عبر "تويتر": "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".

وأضاف: "ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".

الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 6, 2019

​وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة مفاوضات سلام بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل توحيد الصف لمواجهة "أنصار الله".