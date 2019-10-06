الإمارات تعلن دعمها لجهود السعودية في لم شمل الأطراف اليمنية

وقال قرقاش، اليوم الأحد، في تغريدة عبر "تويتر": "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".
وأضاف: "ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".
الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 6, 2019
وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة مفاوضات سلام بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي من أجل توحيد الصف لمواجهة "أنصار الله".
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