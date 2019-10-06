بمناسبة ذكرى حرب تشرين... الأسير صدقي المقت يوجه رسالة

أعلن عميد الأسرى السوريين والعرب في السجون الإسرائيلية الأسير صدقي سليمان المقت أن حرب تشرين التحريرية شكلت عنوانا لانتصار الإرادة العربية.

وأشار المقت إلى أن "حرب تشرين التحريرية شكلت عنوانا لانتصار الإرادة العربية وبداية لتحرير الأراضي العربية المحتلة واستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل"، كما نقلت وكالة "سانا".

وأكد الأسير المقت في رسالة بعثها من داخل معتقل النقب جنوب فلسطين المحتلة أن "كل شبر من تراب الجولان يروي قصة بطولة سطرها بطل من أبطال الجيش العربي السوري كتبها الشهداء والجرحى بدمهم الطاهر وخطها حماة الديار بعرقهم ومأثرهم البطولية".

ووجه عميد الأسرى التحية لأبطال الجيش العربي السوري الذين حافظوا على سيادة الوطن ووحدته وعزته وخاضوا أعظم معارك العزة والنصر والفخر بوجه مجرمي ومرتزقة العالم وداعميهم".