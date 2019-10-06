Widgets Magazine
تسجيل
14:21 06 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    ملك المغرب

    الشارع المغربي يترقب تعديلا حكوميا بأوامر من القصر الملكي

    © AP Photo / Uncredited
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

     يعيش الشارع المغربي حالة من الترقب في انتظار إعلان التعديل الحكومي الذي طالب به العاهل محمد السادس في آخر خطاب لـ "ضخ دماء جديدة على أساس الكفاءة والاستحقاق"، استعدادا "للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي".

    واعتبر العاهل المغربي أن تجديد مناصب المسؤولية "سيوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل وتحقيق التحول الجوهري".

    سعد الدين العثماني
    © REUTERS / EDUARDO MUNOZ
    العثماني: المغرب يرفض رسميا ”صفقة القرن“ والقدس ”خط أحمر“
    ويأتي اهتمام الشارع المغربي بالتعديل الحكومي لسببين أولهما أنه جوهري وسيطال عددا من الحقائب الوزارية كما أن الهيكلة الجديدة للحكومة ستقلص عدد الوزراء بالثلث وسيتم دمج بعض القطاعات الحكومية ضمانا لمزيد من التنسيق، وثانيهما أن الدعوة لتعديل حكومي جاءت في سياق الدعوة إلى بلورة نموذج تنموي جديد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات وتسريع وتيرة الإقلاع الاقتصادي، ما جعل المغاربة يترقبون التعديل الحكومي بفارغ الصبر.

    وإضافة إلى رغبة العاهل المغربي في تجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، فإن دوافع التعديل الحكومي تبقى أبعد من ذلك في رأي المراقبين الذين يعتبرون أن تشكيل الحكومة الحالية جرى على عجل وفي ظروف سياسية خاصة بعد رفض القصر ترؤس عبد الإله بنكيران للحكومة فجرى تأجيل اختيار رئيس الحكومة إلى أن جرى انتخاب سعد الدين العثماني رئيسا لحزب العدالة والتنمية الفائز بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي يحق له وفقا للدستور رئاسة الحكومة.

    ونجح العثماني آنذاك في تشكيل حكومة ائتلافية مع 5 أحزاب ليضع حدا لأزمة مشاورات التشكيل التي تجاوزت للمرة الأولى في تاريخ المغرب خمسة أشهر، ورغم هذه الفترة الطويلة إلا أن الحكومة لم تبلغ حد النضج السياسي المطلوب في رأي كثيرين ولولا ضغط القصر لاستمرت المشاورات والخلافات فترة أطول.

    ويرى المراقبون أنه لم يكن هناك توافق بين حجم تمثيل الأحزاب داخل الحكومة الائتلافية مقارنة مع نتائجها في الانتخابات، حيث أن التوافقات بين الأحزاب كانت مبنية على الترضيات لا الكفاءات فغاب الانسجام السياسي والقدرة على التأثير.

    نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، يتحدث خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب في الرباط
    © REUTERS / STRINGER
    حزب مغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة
    وقال الباحث السياسي محمد العلمي إن "الحكومة الحالية غير منسجمة ولم يكن لها تأثير على التحولات التي يعيشها المغرب من حيث مواكبة البرامج والسياسات"، لافتا "كان من الضروري تطعيمها بكفاءات وإعادة النظر في هيكلتها وتقليص عدد حقائبها".

    وأضاف العلمي، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "التعديل الحكومي عليه أن يستجيب لتطلعات المواطنين، وليس فقط أن يحصل تغيير في الوجوه لتنال به أحزاب الأغلبية الحكومية وزارات جديدة، فالمطلوب هو حكومة قوية ومنسجمة قادرة على العطاء".

    وتابع العلمي "الجميع يترقب معرفة موازين القوى التي ستكشف عنها الحكومة في نسختها الجديدة خاصة وأن مخاض ولادة الحكومة دخل مرحلته الحاسمة حيث يروج أنه تم تقليص عدد أعضاء الحكومة من 40 وزيرا إلى 25، وإلغاء 11 منصب كاتب دولة، و4 وزراء منتدبين".

    والوزير المنتدب هو وزير بدون حقيبة وصلاحيته تحدد وفق احتياجات الحكومة.

    وأوضح الباحث السياسي المغربي أن "الهندسة الجديدة للحكومة هي تجربة لمعرفة ما مدى نجاح سياسة تقليص عدد الوزراء التي سيعتمدها المغرب بعد انتخابات 2021 التي ستشكل فيها الحكومة من 18 وزيرا بعد تفعيل النظام الجهوي ومجالس الحكامة".

    ومن المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تشكيلة حكومته الجديدة للملك قبل افتتاح السنة التشريعية الجديدة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.

    وكان العاهل المغربي محمد السادس أصدر توجيهاته لرئيس الحكومة، من خلال خطاب العرش الأخير في 30 يوليو/ تموز الماضي، لرفع مقترحات بشأن تعديل الحكومة لكن الأخير استغرق وقتا طويلا في إجراء مشاورات مع زعماء أحزاب الأغلبية.

    وعاد العاهل المغربي وطلب من العثماني، تقديم اقتراحاته للتعديل الحكومي، طبقا للدستور الذي يعطي لرئيس الحكومة سلطة الاقتراح المبني على المشاورات مع مكونات الأغلبية، وهو ما دفع العثماني إلى تنظيم لقاءات على عجل مع أحزاب الأغلبية للتوافق بشأن الحقائب الوزارية، فأسفرت هذه الاجتماعات عن خروج حزب التقدم والاشتراكية من التحالف الحكومي بعد أن أسندت له حقيبة وزارية واحدة فقط في الحكومة الجديدة.

    الرباط
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    رئيس وزراء المغرب: لا انتخابات مبكرة والحكومة مستمرة في عملها
    وعيّن العاهل المغربي في 17 مارس/ آذار 2017، العثماني رئيسًا للحكومة، خلفًا لبنكيران الذي تصدر حزبه بقية الأحزاب بفوزه بعدد 125 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 395 مقعدا.

    لكن حكومة العثماني تعرضت لأكثر من تعديل جزئي، ويضم الائتلاف الحكومي الحالي 6 أحزاب هي: حزب العدالة والتنمية (125 نائبًا من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37)، الحركة الشعبية (27)، الاتحاد الاشتراكي (20)، الاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكي (12).

    ويضطلع مستشارو الملك بدور مؤثر في مشاورات تشكيل الحكومة، رغم السلطة الممنوحة لرئيس الحكومة، حيث واجه العثماني صعوبات في إيجاد توافق بين مكونات الأغلبية بشأن الحقائب الوزارية التي ستؤول لكل حزب سياسي، بسبب ضغط القصر الذي وضع محددات التغيير الحكومي وطالب العثماني بالتركيز على الكفاءات داخل الأحزاب السياسية.

    ورغم الدوافع القوية للتعديل الحكومي من قبيل ضخ دماء جديدة والبحث عن الكفاءات استعدادا لمرحلة المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها بمناسبة مرور 20 عاما على حكم العاهل محمد السادس، فإن هناك دوافع أقوى وهي محاولات الدولة العميقة في المغرب التي يطلق عليها المغاربة اصطلاحا "المخزن" تحجيم قوة حزب العدالة والتنمية "الكاريزمي" والضغط عليه قبل الانتخابات النيابية 2021، حتى لا يحصل للمرة الثالثة على التوالي على المرتبة الأولى في الانتخابات التي ستؤهله لقيادة الحكومة.

    انظر أيضا:

    حزب مغربي ينسحب من الحكومة ويصطف في المعارضة
    مواطن غيني يصل إلى المغرب داخل عجلات الطائرة جثة هامدة... صور
    العثور على جثة في عجلات طائرة مغربية
    حملة الشموع... طريقة للاحتاج على ارتفاع فواتير الكهرباء والماء في المغرب
    العثماني: المغرب يرفض رسميا ”صفقة القرن“ والقدس ”خط أحمر“
    الكلمات الدلالية:
    الملك محمد السادس, أخبار المغرب, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بكين 1 أكتوبر 2019
    بغداد يشتعل وفرنسا تودع شيراك والمنصوري يعود إلى الأرض...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك