"يامن مرة سجنتك"... أمير قطر الوالد يثير ضجة على مواقع التواصل

مقطع الفيديو المتداول يظهر فيه لاعب الوثب العالي القطري، معتز برشم، وهو يقلد الشيخ حمد بن خليفة الميدالية الذهبية التي فاز بها في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة.
وذهب مغردون قطريون لتوضيح المزحة، إذ قال عبدالله الوذين، في تغريدة على صفحته "تويتر": "صاحب السمو الأمير الوالد ممازحاً البطل العالمي القطري طلال منصور: "يامن مرّة سجنتك" ويقصد عندما كان سموه وزيراً للدفاع ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغبا"،
صاحب السمو الأمير الوالد ممازحاً البطل العالمي القطري طلال منصور:— عبدالله الوذين (@abqatar) October 5, 2019
"يامن مرّة سجنتك"
ويقصد عندما كان سموّه وزيراً للدفاع
ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغباً@talalmansour_ pic.twitter.com/LsgqaI3d7t
من جهته، دون طلال المنصور حساب قال فيه: "نعم حبسني مش مره أو مرتين حبسني الدهر كله في قلبه والله. وياليت أنا بروحي حبس أهل قطر كلهم في قلبه الكبير. يا تاج راس أهل قطر جعل عمرك مديد قولو آمين ياهل قطر".
نعم حبسني مش مره أو مرتين حبسني الدهر كله في قلبه والله . وياليت أنا بروحي حبس أهل قطر كلهم في قلبه الكبير . يا تاج راس أهل قطر جعل عمرك مديد قولو آمين ياهل قطر #بطولة_العالم_لألعاب_القوى_الدوحة2019 pic.twitter.com/zju8AlZD2A— المستشار / طلال منصور (@talalmansour_) October 5, 2019
على الصعيد الآخر، وجه مغردون العديد من الانتقادات لمقطع الفيديو تصريحات الشيخ حمد بن خليفة.
سبحان من نزع الهيبة من #حمد_بن_خليفة و جعله يتباهى بسجن المواطنين محاولة منه أن يُثبت هيبته المنزوعة.— 🇸🇦عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) October 5, 2019
pic.twitter.com/XuXvsg78WP
حين تصبح تقييد حرية الإنسان مدعاة لتفاخر الطاغية وقهقهة العبيد!— مشعل الخالدي (@meshaluk) October 5, 2019
تعس الحاكم والمحكوم! pic.twitter.com/Yho9BiFr7q
وتوج القطري معتز عيسى برشم يوم الجمعة الماضي، بذهبية لمسابقة الوثب العالي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
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