"يامن مرة سجنتك"... أمير قطر الوالد يثير ضجة على مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد، ممازحا شخصا قائلا: "يامن مرة سجنتك" أي "كم مرة سجنتك".

مقطع الفيديو المتداول يظهر فيه لاعب الوثب العالي القطري، معتز برشم، وهو يقلد الشيخ حمد بن خليفة الميدالية الذهبية التي فاز بها في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة.

وذهب مغردون قطريون لتوضيح المزحة، إذ قال عبدالله الوذين، في تغريدة على صفحته "تويتر": "صاحب السمو الأمير الوالد ممازحاً البطل العالمي القطري طلال منصور: "يامن مرّة سجنتك" ويقصد عندما كان سموه وزيراً للدفاع ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغبا"،

صاحب السمو الأمير الوالد ممازحاً البطل العالمي القطري طلال منصور:

"يامن مرّة سجنتك"

ويقصد عندما كان سموّه وزيراً للدفاع

ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغباً@talalmansour_ pic.twitter.com/LsgqaI3d7t — عبدالله الوذين (@abqatar) October 5, 2019

​من جهته، دون طلال المنصور حساب قال فيه: "نعم حبسني مش مره أو مرتين حبسني الدهر كله في قلبه والله. وياليت أنا بروحي حبس أهل قطر كلهم في قلبه الكبير. يا تاج راس أهل قطر جعل عمرك مديد قولو آمين ياهل قطر".

نعم حبسني مش مره أو مرتين حبسني الدهر كله في قلبه والله . وياليت أنا بروحي حبس أهل قطر كلهم في قلبه الكبير . يا تاج راس أهل قطر جعل عمرك مديد قولو آمين ياهل قطر #بطولة_العالم_لألعاب_القوى_الدوحة2019 pic.twitter.com/zju8AlZD2A — المستشار / طلال منصور (@talalmansour_) October 5, 2019

​على الصعيد الآخر، وجه مغردون العديد من الانتقادات لمقطع الفيديو تصريحات الشيخ حمد بن خليفة.

سبحان من نزع الهيبة من #حمد_بن_خليفة و جعله يتباهى بسجن المواطنين محاولة منه أن يُثبت هيبته المنزوعة.



pic.twitter.com/XuXvsg78WP — 🇸🇦عبداللطيف آل الشيخ (@Alshaikh2) October 5, 2019

حين تصبح تقييد حرية الإنسان مدعاة لتفاخر الطاغية وقهقهة العبيد!



تعس الحاكم والمحكوم! pic.twitter.com/Yho9BiFr7q — مشعل الخالدي (@meshaluk) October 5, 2019

​وتوج القطري معتز عيسى برشم يوم الجمعة الماضي، بذهبية لمسابقة الوثب العالي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.