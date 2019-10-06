كيف ستتعامل مصر مع "التعنت الإثيوبي" في ملف سد النهضة

قال وكيل لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، ماجد أبو الخير، "إن المفاوضات حول سد النهضة مستمرة منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، ومصر طوال هذه الفترة ملتزمة بالأعراف الدبلوماسية وبالقانون الدولي".

وأشار، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "مصر قوبلت بتعنت واضح من الجانب الإثيوبي في شكل خروجه من التفاوض بشكل أحادي، وعليه صعد الجانب المصري هذه المرة الأمر إلى المؤسسات الدولية، وبدا ذلك واضحا من كلمة الرئيس المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وحول الطرف الوسيط الذي تود مصر إشراكه في المفاوضات، قال أبو الخير إن "هناك البنك الدولي لقدرته على دراسة المؤشرات السلبية على مصر، وقدرته على الاستعانة بكل المؤسسات، ومصر في حاجة لتنظيم عملية التفاوض والتأكيد على حصة مصر من مياه النيل".

وأكد أبو الخير أن "أي تصرف عنتري من جانب أحادي سوف يقابل برد فعل قد يكون عنيف، مشيرا إلى ما تمتلكه مصر من دبلوماسية عريقة، تمنحه القدرة على الحفاظ على حق المواطن المصري".

كما أشار أبو الخير إلى أن السودان ومصر في خندق واحد في هذه المفاوضات، والمواطن السوداني مثله مثل المواطن المصري، مضيفا "نبحث دوما عن حق المواطن السوداني، وفي الإطار العام للتفاوض مصر والسودان طرف واحد".

ونفى أبو الخير ما يتردد عن انهيار المسار السياسي، مؤكدا أن ما توقف هو المسار الدبلوماسي، وأن مصر تمتلك العديد من المؤسسات القوية، كأقدم برلمان في المنطقة، قادرة على التعامل مع هذه الأزمة.