الأمم المتحدة: يجب محاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها البالغ إزاء تطورات الأحداث في العراق حيث قتل أكثر من 100 شخص أثناء المظاهرات التي طالت العاصمة بغداد ومعظم مدن جنوب البلاد، خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأعلنت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، عبر "تويتر" مساء أمس السبت أنها "تشعر بحزن بالغ إزاء وقوع خسائر غير مبررة في الأرواح".

وتابعت "خمسة أيام من التقارير عن وقوع وفيات وإصابات، يجب أن يتوقف هذا، أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف، فلتسد روح الوحدة في عموم العراق".

الممثلةالأممية في العراق جينين هينيس-بلاسخارت:

أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة ايام والتقارير ترد بوقوع وفيات واصابات: لا بد أن يتوقف هذا. أدعو جميع الاطراف الى التوقف والتفكير. ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم #العراق — UNAMI (@UNIraq) October 5, 2019

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 100 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.