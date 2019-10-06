الخارجية السعودية: الرياض تعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قالت الخارجية السعودية اليوم الأحد إن المملكة تعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة في السودان.

وذكرت الخارجية في بيان على صحفتها الرسمية في موقع" تيوتير" أن "الملك سلمان يعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك".

#الملك_سلمان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس مجلس الوزراء 🇸🇦🇸🇩 pic.twitter.com/YOQvIX5zfW — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 6 октября 2019 г.

وتابعت الخارجية السعودية "تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة".

كما أشارت الخارجية إلى أن"يسعى السودان إلى دعم المملكة في المحافل الدولية، وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وتهيئة بيئة الاستثمار".

هذا واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صبيحة اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك، وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والإزدهار".