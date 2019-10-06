في ظل الاحتجاجات... الدفاع العراقية تعيد للخدمة أكثر من 100 ألف جندي مفصول

قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، إنها قررت إعادة عشرات الآلاف من الجنود المفصولين إلى الخدمة.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن الوزارة كانت فصلت 108 آلاف جندي من الخدمة إثر تركهم الخدمة في أعقاب اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لشمالي البلاد عام 2014.

وأضاف أن الوزارة قررت إعادة المفصولين إلى الخدمة بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حسب وكالة الأناضول التركية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل لتهدئة أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أيام.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 104 قتلى فضلا عن آلاف الجرحى.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.