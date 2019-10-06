"قلب تونس" و"النهضة" يعلنان فوزهما بالمركز الأول في الانتخابات

في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم حزب النهضة الإسلامي في تونس إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد أظهرت أن الحزب حل في المركز الأول، أعلن المرشح الرئاسي نبيل القروي انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات.

ومن جهته نقل التلفزيون التونسي عن مؤسسة لاستطلاعات الرأي: استطلاعات الخروج في الانتخابات البرلمانية ، أظهرت فوز حزب النهضة بمعظم الأصوات.

وقال القروي في كلمة وصلت "سبوتنيك" نسخة منها: بعد مسار انتخابيّ طويل واستثنائيّ ومعقد يهمّني أن أتوجه للشعب التونسي العظيم وإلى الناخبين الفعليين تحديدا بأسمى آيات الشكر على ثقتكم الغالية، بفضلكن وبفضلكم أعلن انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة اليوم 06 أكتوبر2019. وأعلن كتلته البرلمانيّة الأولى في مجلس نوّاب الشعب.

وأضاف القروي: أيتها التونسيّات والتونسيّون شكرا، فرغم كلّ ما تعرّضنا له من ظلم وحيف وتشويه ورغم وجودي في السجن فقد نجحنا في الدور الأول للرئاسية ونحن الآن مرشحون للدور الثاني، واليوم تتعزز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتي على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب حيث اخترتمونا لنمثّل صوتكم العالي وحلمكم بتونس جديدة وأفضل،وأنتم باختياركم تحمّلوننا مسؤوليّة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف: سنعمل على تشكيل حكومة قريبة من هموم الشعب وتطلعاته وانتظاراته تقطع مع التهميش والفقر و"الحقرة" وتفتح أبواب الأمل لتونس جديدة ذات سيادة متضامنة ومزدهرة وطموحة.

وقال إنه لتحقيق ذلك فإنّ حزب قلب تونس "يفتح يديه لكل القوى والأحزاب الديمقراطية التقدمية والشخصيات الوطنية التي تسعى لإنقاذ البلاد والواعية بخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به بلادنا، ونحن نعد شعبنا العزيز أنّنا سننطلق منذ الليلة في التفاوض والمشاورات".

وأضاف القروي: سيعمل حزب قلب تونس على تشريك أهم المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسيّ للشغل والاتحاد التونسيّ للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني للمرأة للتشاور وعرض برنامج قلب تونس لتلقي اقتراحاتها وتصوراتها لإثرائه.