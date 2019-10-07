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    جماعة أنصار الله في صنعاء، اليمن 26 مارس/ آذار 2019

    اليمن.. "أنصار الله" تعلن إحباط محاولة تسلل للجيش جنوب الحديدة

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    تجددت المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، يوم الأحد،  في محافظة الحديدة غرب اليمن.

    القاهرة – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن مقاتلي الجماعة أحبطوا عقب مواجهات، عملية تسلل للجيش اليمني شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

    وأشارت إلى شن الجيش قصفاً مدفعياً على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة، في حين فتحت قواته رشاشاتها على مناطق متفرقة في منطقة كيلو 16.

    من جهة ثانية، ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، أن "أنصار الله" استهدفت بقذائف الهاون عياري 120 و82 ملم، وأسلحة من عيارات 23 و14.5 و12.7 ملم، مواقع للقوات المشتركة شمال مديرية حيس.

    وأضاف أن قصفاً مدفعياً مماثلاً شنته "أنصار الله" على مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة جنوب الدريهمي (جنوب الحديدة)، في حين تعرضت مواقع شرق وشمال الدريهمي إلى قصف بقذائف بي 10، واستهداف بمدافع م.ط 23 ملم.

    على صعيد آخر، أفادت مصادر سياسية يمنية لوكالة "سبوتنيك"، بأن من المقرر وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، إلى صنعاء الأربعاء، للقاء قيادات في جماعة أنصار الله، قبيل توجهه إلى الحديدة لتسلم مهام منصبه خلفاً للجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد الذي غادر المنصب في 24 يوليو الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب في اليمن, أنصار الله
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