إيران تدعو العراقيين إلى ضبط النفس والحفاظ على الوحدة

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران تدعو الشعب العراقي إلى التحلي بضبط النفس، بعد أيام من الاضطرابات التي لقي خلالها أكثر من 100 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 6000.

وقال المتحدث الرسمي، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "ستقف إيران دوما إلى جانب الأمة العراقية والحكومة العراقية. ندعوهم إلى الحفاظ على الوحدة والتحلي بضبط النفس".

وذكر أيضا أن طهران ستواصل جهودها لتهدئة التوتر مع دول الخليج من خلال تحسين العلاقات مع جيرانها الخليجيين.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، أمس الأحد، أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية أسفرت عن مقتل 104 شخصا، وإصابة أكثر من 6000 آخرين، بين المدنيين والقوات الأمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في مؤتمر صحفي مشترك مع متحدثين من وزارتي الدفاع والصحة إن "عدد المصابين بلغ 6107، وعدد الشهداء 104"، موضحا أن "هذا العدد يشمل القوات الأمنية والمتظاهرين".

وفيما يخص القوات الأمنية، أوضح متحدث الداخلية أن "عدد المصابين بلغ 1241 مصابا، و8 شهداء".

كما أشار إلى أن أعمال العنف أسفرت عن احتراق عدد من العجلات والمنشآت، بينهم حرق 8 مقرات للأحزاب، إضافة إلى الاعتداء على بعض مقرات الوسائل الإعلامية مثل قناة دجلة وقناة العربية وجريدة النهار.

وخرج آلاف العراقيين في تظاهرات مطالبة بإسقاط الحكومة، وإجراء إصلاحات اقتصادية، ومحاربة جدية الفساد، بعد عام كامل من تشكيل حكومة برئاسة عادل عبد المهدي، المرشح التوافقي الذي اتفق عليه أكبر تيارين فازا في الانتخابات النيابية العام الماضي، وهما "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، و"الفتح" بقيادة هادي العامري.