نقله قاسم سليماني.. الكشف لأول مرة عن تحذير من خامنئي للأسد

كشف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية أمير حسين عبد اللهيان، لأول مرة، عن تحذير قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، للرئيس السوري بشار الأسد، عند بداية الأزمة السورية.

وقال عبد اللهيان، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، إن خامنئي حمّل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، رسالة إلى الرئيس السوري، عندما بدأت الأزمة السورية، يقول له فيها إن "الشعب خط أحمر بالنسبة لنا (إيران)، إذا حدث ذلك في سوريا وكنت غير مبال بقتل الناس، فلا تعتمد على دعمنا".

وشدد عبد اللهيان على أن اهتمام قائد الثورة لم يكن مقتصرا فقط على المستويات الاستراتيجية والعامة في المنطقة، وإنما كان قلقا بشأن الشعب السوري.

وأضاف: "على المستوى العام، كانت أهمية القضية السورية مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولكن في نية وفكر سماحة القائد، فإن قتل مظلوم في سوريا هو خط أحمر بحيث يقول للواء سليماني بأن يذهب ويخبر ذلك للسيد بشار الأسد".

وكان الأسد قال في تصريحات سابقة، إنه لا يُمانع أن تقيم طهران قواعد عسكرية على الأراضي السورية، إن رأى أن هناك "حاجة" لوجودها، كما حدث مع القواعد الجوية الروسية، لافتا إلى أن الوجود الإيراني في سوريا "جيد وفعال".

وأشار إلى أن المستشارين الإيرانيين موجودون في سوريا من قبل الحرب لأن العلاقة العسكرية "وثيقة" بين إيران وسوريا، لافتا إلى أن هذا "التشكيل العسكري"، حسبما وصفه، يتحول إلى مقاتل، بالإضافة إلى وجود "متطوعين" إيرانيين يقاتلون تحت قيادة ضباط أرسلتهم طهران إلى سوريا، وذكر أن استخدام كلمة "مستشارين" يدل على عدم وجود وحدات "نظامية" لإيران في سوريا.