أسلحة لم يعلن عنها و"كلمة سر"... تهديد عسكري للسعودية بضربات "أشد إيلاما"

بعث اللواء محمد الغماري، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، رسائل شديدة اللهجة إلى دول التحالف العسكري الذي تقوده الممكلة العربية السعودية.

وقال الغماري خلال لقاء أجراه مع صحيفة "اليمن الجديد" إنه "إذا استمر التحالف في عدوانه على اليمن فعليه أن يستعد لتلقي الضربات العسكرية الأشد إيلاما".

وأشار إلى أن "اليمن لديه من أسلحة الردع ما يجعلها في موقع القدرة على تنفيذ ما وعدت به قيادة شعبنا العزيز وخوض حرب طويلة إذا أراد العدو ذلك".

وأشار إلى أن "طريق السلام يبدأ بوقف العدوان ورفع الحصار وجدية العدو تتضح بالأفعال لا الأقوال".

واعتبر رئيس هيئة الأركان أن المزيد من الأسلحة الأمريكية والبريطانية لن يوفر أي حماية للسعودية، وأن "إطالة أمد العدوان هدف أمريكي إسرائيلي وهناك أهداف غير معلنة تتعلق بالسعودية نفسها".

ولف اللواء الغماري إلى أن عملية "نصر من الله" أكدت أن "اليمن حاضر للرد على كل معتدٍ وقادر بعون الله على أن يوجع العدو بعمليات عسكرية نوعية".

وقال: "عملية نصر من الله نفذت حسب المعايير العسكرية وشاركت بها أسلحة أستراتيجية لم يعلن عنها بعد. وكشف أن "كلمة السر لقواتنا هو المقاتل المؤمن المجاهد المدرك لطبيعة مهمته والمستوعب للقضية وأهمية الدفاع عن الوطن".

وخاطب رئيس هيئة الأركان دول التحالف، قائلا: "حان الوقت لأن ترفعوا أيديكم عن اليمن وأن تعترفوا بالواقع اليمني الجديد".