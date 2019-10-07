الموت يفجع الأمير بندر بن سلطان

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة في المملكة.

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا عاجلا حول إعلان وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز.

#عاجل#الديوان_الملكي : وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في #مكة_المكرمة.#واس pic.twitter.com/Lpmrl8h67D — واس (@spagov) October 7, 2019

وأعلن الديوان الملكي أنه سيتم تشييع جثمان الفقيدة، اليوم بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

والأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز هو السفير السادس للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة من 24 أكتوبر/تشرين الأول 1983، حتى 8 سبتمبر/أيلول 2005، وهو الأمين العام لـمجلس الأمن الوطني السعودي منذ تأسيس المجلس عام 16 أكتوبر 2005 حتى إلغائه في 29 يناير/كانون الثاني 2015.

كما أصبح الأمير بندر بن سلطان الرئيس الثامن لرئاسة الاستخبارات السعودية منذ 19 يوليو/تموز 2012 حتى تم إعفاؤه من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 15 أبريل/نيسان 2014، ثم عين مستشارا ومبعوثا خاصا للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بين 2014 و2015.