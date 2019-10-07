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14:04 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    موغيريني مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

    الاتحاد الأوروبي يقدم للأردن قرضا بقيمة 500 مليون يورو

    © Photo / Muhammad Hamed
    العالم العربي
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    استعرض وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في عمان اليوم الاثنين، مع المفوضة العليا للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التطورات الجارية في المنطقة ومستجدات الأزمة السورية وانعكاساتها، إلى جانب تقديم الاتحاد الأوروبي قرضا ميسر للأردن بقيمة 500 مليون يورو.

    عمان- سبوتنيك.  وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع موغيريني عقب اللقاء: "هناك قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو وافق عليه مجلس المفوضية الأوروبية والآن ننتظر إجراءات المصادقة عليه".

    وحول أزمة السوريين في الأردن، قال الصفدي: "فيما يتعلق باللاجئين السوريين أعتقد أن الشراكة الأوروبية أسهمت في مساعدتنا على تحمل هذا العبء، والمملكة مازالت تتعامل مع ظروف استثنائية وهذا يتطلب إجراءات استثنائية من المجتمع الدولي".

    معلمو المدارس العامة يشاركون في احتجاج كجزء من إضرابهم في عمان
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    ومن ناحية أخرى حذر وزير الخارجية الأردني من وجود أخطار حقيقة تقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وقال: "من بين الأخطار نية رئيس الوزراء الإسرائيلي (المكلف) بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، ومعنى ذلك موت خيار حل الدولتين".

    وقال الصفدي إن "التحدي القادم هو التصويت على ولاية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في الجمعية العامة، والمملكة بدأت مبكرا في حماية الأونروا، وجزء من الجهد الذي قمنا به في الأمم المتحدة هو لتجديد ولاية الوكالة بشكل فوري، ونثق بأننا سنكون قادرين على تحديد ذلك".

    ومن جهتها لفتت موغريني إلى أنها ناقشت مع الوزير الصفدي اقتراح تبناه الاتحاد الأوروبي بتقديم برنامج مساعدة مالية أخرى للأردن وهو قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو وهو في مراحل الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي.

    وأضافت موغريني "منذ آخر زيارة لي. كان ذلك في يونيو/ حزيران 2018 ... لقد رأيت تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وأود أن أثني على الأردن والأردنيين على قوتهم في هذه الظروف الصعبة والالتزام الجماعي للتغلب هذه التحديات".

    وأضافت: "رسالتي الرئيسية بسيطة وهي أنه يمكنكم أن تعتمدوا على الاتحاد الأوروبي كداعم رئيسي موثوق به بالنسبة  والأردنيين. هذا الدعم سيظل قائما لأننا ندرك التحديات التي يواجهها الأردن".

    وأشارت موغريني إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأردن الذي شمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية خلال الثماني السنوات الماضية والذي "وصل 2.2 مليار يورو"، مبينة أنه "لم يكن دعما للتعامل مع أزمة اللاجئين فقط بل ركز على دعم المجتمعات المضيفة للاجئين وهدفت لمساعدة القطاع الاقتصادي".

    ويستضيف الأردن نحو 1.3 مليون سوري غادروا بلادهم جراء الحرب التي يخوضها الجيش السوري منذ مارس/ آذار 2011 ضد جماعات إرهابية مسلحة أبرزها "داعش" و"النصرة" الإرهابيان (المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول).

    وحسب وزارة الخارجية الأردنية، فإن تكلفة استضافة اللاجئين السوريين شهدت تزايدا ملحوظا منذ بداية الأزمة، كان أعلاها في العام 2015 إذ بلغت الكلفة 1.988 مليار دولار أمريكي، وانخفضت في العام 2016 إلى [1.960]مليار دولار أمريكي، وبلغت في عام 2017 نحو [1.700]مليار دولار أمريكي.

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    أيمن الصفدي, أخبار الأردن, الأردن
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