الجيش الليبي يعلن سيطرة قواته على مواقع جديدة في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته على مواقع جديدة جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى تقدم قواته في محور العزيزية بعد اشتباكات دامت لساعات.

بنغازي - سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي، في بيان صحفي حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، إن "الوحدات العسكرية تتقدم في محور العزيزية وتبسط السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة بعد اشتباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم الاثنين".

وأضاف البيان أن "المنطقة تشهد في هذه الأثناء حملات تمشيط واسعة بعد تراجع وتقهقر مجموعات الحشد المليشياوي والذي يتم ملاحقة فلوله من قبل وحداتنا العسكرية بعد أن تركو جثث قتلاهم وعتادهم".

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.