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16:49 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الجيش السوري يقيم عرضا عسكريا في الحسكة

    محاصرا بالقواعد الأمريكية... الجيش السوري يقيم عرضا عسكريا... (فيديو وصور)

    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    العالم العربي
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    أحيا الجنود السوريون المرابطون في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية، ضمن منطقة سيطرتهم المحاطة بالقواعد الأمريكية والغربية وبالوحدات الكردية الانفصالية الموالية لجيش الاحتلال الأمريكي.

    وتأتي احتفالات الجيش السوري بذكرى حرب تشرين (أكتوبر) في مدينة الحسكة المحاصرة  بقواعد الجيش الأمريكي ودول غربية أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة لمواقع تنظيم "قسد" الانفصالي التابع لجيش الاحتلال الأمريكي، لتكون رسالة تحدي وصمود في وجه المخططات الأمريكية التي تستهدف منطقة الجزيرة السورية.

    وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن  ضباط وجنود الجيش السوري و قوى الأمن الداخلي في الحسكة السورية، أكدوا  استعداهم الدائم لأي مواجهة مع القوات المحتلة لمناطق شرق الفرات واستعدادهم لإفشال أي مشروع انفصالي في المنطقة، وذلك خلال احتفالهم بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية.

    الجيش السوري يقيم عرضا عسكريا في الحسكة
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    الجيش السوري يقيم عرضا عسكريا في الحسكة

    مؤكدين جهوزيتهم وعزيمتهم الدائمتين لتنفيذ مهامهم الوطنية في كل الأوقات، ولتقديم الغالي والنفيس في سبيل صون حرية وكرامة وطنهم.

    الجيش السوري يقيم عرضا عسكريا في الحسكة
    © Sputnik . Ateaa Al-Ateea
    الجيش السوري يقيم عرضا عسكريا في الحسكة

    وأضاف المراسل كما أقيم في لنفس المناسبة بمقر فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بمدينة الحسكة حفلاً تكريماُ لذوي شهداء حرب تشرين بحضور القيادات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية الحكومية والفعاليات الدينية والاجتماعية والشعبية في المحافظة، حيث أكدت الكلمات على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وعلى الوقوف ضد كل أشكال التقسيم والانفصال، و الاستعداد للمواجهة مع القوى الاستعمارية لسوريا و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والوقوف خلف الجيش العربي السور ي في معركته ضد الإرهاب و الاستعمار .

    الجيش السوري يقيم عرضا عسكريا في الحسكة
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    الجيش السوري يقيم عرضا عسكريا في الحسكة

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    الكلمات الدلالية:
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