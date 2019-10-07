السودان... السيادي يشرع في تنفيذ مبادرة لإطلاق سراح السجناء

شرع المجلس السيادي السوداني بشكل رسمي في الترتيب لإطلاق سراح نزلاء السجون في إطار مبادرة صحيفة "التيار" التي تم إطلاقها.

علمت صحيفة "التيار" من مصادر رفيعة أن الأمين العام للمجلس السيادي، طلب توضيحا حول المادة (57) الخاصة بالإفراج عن المساجين في المناسبات في كل الجرائم.

وفي سياق متصل أنهت الإدارة العامة للسجون والإصلاح مراجعة قوائم الحق العام والخاص.

السيادي يشرع في خطوات عملية لتنفيذ مبادرة (التيار) لإطلاق سراح السجناء https://t.co/YEeBYffxdg — اخبار السودان (@sudanakhbar) October 7, 2019

وأوضحت الإدارة أنها تقدم كافة المساهمات لإنجاح البرامج الإصلاحية داخل السجون.

وشددت السلطات على حرص الشرطة على نجاح المبادرة ومتابعة مراحلها.