سياسي عراقي: مظاهرات بغداد لن تسقط الحكومة

Hello World,

This is the fifth day of demonstrations in Iraq. "Dead people want life then they get killed "#العراق_ينتفض #العراق_تنتفض #العراق #بغداد #SaveTheIraqiPepole #save_the_iraqi_pepole #مظاهرات #iraq #ساحة_التحرير #ثورة_شعب #نريد_وطن#ما_نسكت #نازل_اخذ_حقي pic.twitter.com/kYTanTfZX4