سياسي عراقي: مظاهرات بغداد لن تسقط الحكومة

وأضاف العناز، "الحكومة العراقية التي يقودها عادل عبد المهدي أثبتت عدم قدرتها على التعامل مع الأزمات التي يعيشها يكابدها المجتمع في كافة الميادين ومنها الفساد السياسي والاقتصادي الذي أصبح السمة الأساسية التي تتصف بها، بل هي امتداد واضح لجميع حكومات الاحتلال الأمريكي بعد التاسع من إبريل/ نيسان 2003، أي أنها تشكل امتدادا واضحا لمشروع كبير يستهدف أمن وسلامة ومستقبل العراق بالعمل على استنزاف ثرواته وضياع مستقبل شعبه وسرقة أمواله وجعله ضعيفا بين الأمم والشعوب.
Just now I recognise what does brave means, brave it self should— Fatmah AlBannay❤️ (@fat00sha) October 6, 2019
learn from you guys ❤️#Save_the_Iraqi_people#العراق_تنتفض#بغداد_ساحة_التحرير#بغداد#العراق#الثورة_العراقية#مظاهرات_العراق pic.twitter.com/0QNeuEwwG9
وأشار المحلل السياسي إلى أن التظاهرات نادت بصورة صريحة وواقعية بإسقاط النظام السياسي والأحزاب والكتل السياسية الداعمة له واعتبار هذا الهدف من أهم الركائز الأساسية التي خرج من أجلها المنتفضون، وجاءت رسالة عادل عبد المهدي التي ألقاها فجر يوم الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لتؤكد عدم فهم وإدراك لحقيقة المشهد السياسي ولتبين عمق الابتعاد عن حقيقة مكابدة ومظلومية الشعب، واحتوت على عبارات مستفزة وفضفاضة لا تحمل حلولا جذرية بل سعت إلى مقترحات ترقيعية، لكنها لم تنطل على الجماهير المنتفضة التي رفضت الرسالة.
وأوضح العناز أن المحتجين لم تقنعهم رسالة عبد المهدي، ما دفعهم مع شروق الشمس يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الإعلان عن استمرار التظاهرات ومواجهة إجراءات منع التجوال والثبات على الأهداف والمطالبات والمناداة بالحقوق والدعوة المستمرة لإسقاط حكومة بغداد التي أثبت هي وجميع الأحزاب السياسية أنها لا تمثل روح انتماء الشعب العراقي.
ولفت المحلل السياسي، إلى أن "تصعيد التظاهرات والأحداث لن يعمل على تغيير الحكومة بقيادة عادل عبد المهدي لأنها مدعومة من إيران والتي تحرص على بقائها لأنها سائرة ضمن فلك طهران وهذا ما نراه في جميع التصريحات التي أتت من الوسط الديني والسياسي الإيراني بعد اندلاع التظاهرات".
Hello World,— غيد آل غَرَب #عراقية (@Ghid_Al_Ghareb) October 6, 2019
This is the fifth day of demonstrations in Iraq. "Dead people want life then they get killed "#العراق_ينتفض #العراق_تنتفض #العراق #بغداد #SaveTheIraqiPepole #save_the_iraqi_pepole #مظاهرات #iraq #ساحة_التحرير #ثورة_شعب #نريد_وطن#ما_نسكت #نازل_اخذ_حقي pic.twitter.com/kYTanTfZX4
ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 4000مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
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