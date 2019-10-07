أحدث ظهور لحسني مبارك في ذكرى احتفالات حرب أكتوبر

عاد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، للظهور من جديد، وذلك في احتفال الذكرى الـ46 لانتصارات حرب 6 أكتوبر عام 1973.

شارك عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق، صورة لجده، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية.

ويظهر عمر علاء مبارك في الصورة مع جده، وهنأ من خلالها القوات المسلحة المصرية قائلا: "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام".

يشار إلى أن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، قاد القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، كما أنه يطلق عليه "صاحب الضربة الجوية الأولى" خلال الحرب.

وتولى مبارك الحكم في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981، حتى تنحى عنه 11 فبراير/شباط 2011 بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.