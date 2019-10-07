3 ملفات يحملها وزير الخارجية الروسي في زيارته للعراق

كشف الخبير الأمني العراقي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، عن 3 ملفات يحملها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارته إلى بغداد.

وأوضح الهاشمي قائلا: إن زيارة لافروف مجدولة ولا شأن لها بالاحتجاجات التي تشهدها بغداد وباقي المحافظات.

وعلل الهاشمي الرفض، لأن الخطر الذي يتعرض له العراق من طائرات مسيرة وأخرى صغيرة، وكذلك من صواريخ صغيرة، بالتالي فهو لا يحتاج إلى منظومة "أس 400" وهي منظومة دفاع جوي استراتيجية تعتبر قمة التكنولوجيا الروسية في الوقت الحالي.

وتدارك الخبير الأمني العراقي البارز في ختام حديثه، متوقعا موافقة روسيا على طلب لو تقدم به العراق بشكل رسمي للحصول على منظومة دفاع "أس 300".

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة العراقية بغداد، بزيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسؤولين.

وتربط العراق وروسيا منذ العهد السوفييتي علاقات وثيقة متميزة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري-التقني وإنتاج النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.