برهم صالح: البؤس والمظالم فجروا الاحتجاجات وما حصل جريمة لا يمكن السكوت عنها

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن البؤس والمظالم فجروا الاحتجاجات وما حصل جريمة لا يمكن السكوت عنها.

وقال صالح في كلمة متلفزة، "يجب ان نتصارح جميعاً لأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والشعور العام لحاجة البلد الى الاصلاح".

واقترح في أول خطاب له منذ بداية الأحتجاجات، فتح تحقيق قضائي في الأحداث الأخيرة، مقترحا كذلك تقديم تعويض للأهالي المتضررين من الأحداث الأخيرة.

وندد صالح بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام، وحث قوات الأمن على الحفاظ على حقوق جميع العراقيين.

وقال صالح:

"لا نريد أن يصبح العراق وقودا لصراعات الآخرين".

وأضاف: "أدعو المتظاهرين لوقف التصعيد والدخول في حوار مع السلطات".

وقال: أدعو لإجراء تعديل وزاري يسمح بالسرعة في تجسيد الإصلاحات، وفتح حوار سياسي لتحقيق كتلة نيابية تدعم خطوات الإصلاح.

و"اقترح إعادة النظر في قانون الانتخابات العراقي"، ودعا صالح لفتح حوار وطني لبحث "الاختلالات في المنظومة السياسية".

يتبع...