مقتل إعلامي بالرصاص وجرح واعتقال آخرين غطوا تظاهرات العراق

أعلن رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، مقتل إعلامي برصاص قناص، خلال تغطيته للتظاهرات وسط العاصمة بغداد.

وأوضح مرعي، أن الإعلامي هشام فارس الأعظمي، والذي عمل مخرجا لبرنامج خط ساخن في قناة السومرية، وانتقل إلى قناة المسار، ت عرض لإطلاق نار مباشر من قبل قناص ، عندما كان يغطي التظاهرات في ساحة الطيران وسط بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأكد مرعي، أن الرصاصة اخترقت ظهر الإعلامي الأعظمي، وخرجت من قلبه، وتم نقله في اليوم الثاني إلى منطقته رأس الحواش في مدينة الأعظمية، ودفن فيها.

وأفاد بإصابة عدد من الإعلاميين في محافظة واسط بجروح متفاوتة، في محافظة واسط، وفي مختلف المحافظات، لكن بسبب قطع الإنترنيت، وضعف شبكات الاتصال لم يتمكن المرصد من إحصاء العدد الكلي للإعلاميين الجرحى.

ولفت مرعي إلى اعتقال 3 إعلاميين أثناء تغطيتهم للتظاهرات في بغداد هم:

المراسلان أحمد رشيد، وأرشد الحاكم، والمصور علي فاضل، الذين أطلق سراحهم فيما بعد.

ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 4000مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.