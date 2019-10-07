الحريري: سأترك إعلان أية مبادرة لدولة الإمارات

قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن الإمارات العربية المتحدة ستتولى الإعلان عن أية مبادرة لدعم بلاده.

أعلن الحريري على حسابه في "تويتر" أن "الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات "رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا".

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: الإعلام اللبناني ينتظر مني أن اعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة #الإمارات "رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جداً" — Saad Hariri (@saadhariri) October 7, 2019

وأضاف "زيارتي أبو ظبي جعلتني متفائلا جدا وأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه".

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: زيارتي أبو ظبي جعلتني متفائلاً جداً وأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان @MohamedBinZayed على دعمه — Saad Hariri (@saadhariri) October 7, 2019

وتابع الحريري في تغريدة أخرى "بعض القرارات الصعبة التي سنتخذها خفض الإنفاق وأخرى تتعلق بالضمان وهيكلية الدولة ودمج وإلغاء مؤسسات".

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: بعض القرارات الصعبة التي سنتخذها خفض الإنفاق وأخرى تتعلق بالضمان وهيكلية الدولة ودمج وإلغاء مؤسسات — Saad Hariri (@saadhariri) October 7, 2019

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية "لدينا أزمة اقتصادية ولكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمهم أن تكون الموازنة تحمل إصلاحات حقيقية".

الرئيس سعد الحريري من #أبوظبي: لدينا أزمة اقتصادية ولكن المهم كيف نتعامل مع هذه الأزمة والمهم أن تكون الموازنة تحمل إصلاحات حقيقية — Saad Hariri (@saadhariri) October 7, 2019

ويترأس الحريري وفدا لبنانيا زائرا يسعى في أبوظبي للحصول على دعم للاقتصاد اللبناني المتداعي.