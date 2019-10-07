ولي عهد أبو ظبي: نقف مع لبنان في كل ما يحفظ أمنه ويحقق طموحات شعبه

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات للمشاركة في أعمال المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني الثاني الذي يعقد في أبو ظبي.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بحث ابن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تناول الجانبان آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والخليج والمنطقة العربية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي، فضلا عن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد ابن زايد خلال اللقاء أن دولة الإمارات حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة، وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره، ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور.

#محمد_بن_زايد يستقبل #سعد_الحريري ويبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.#وام pic.twitter.com/osfIP48Ibd — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 7, 2019

من جانبه أعرب الحريري عن شكره لدولة الإمارات وقيادتها على دعمهم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات التي يتعرض لها مؤكدا أن هذا الدعم هو تجسيد لنهج مستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في علاقاتها مع لبنان وشعبه.