وزير الخارجية التركي يؤكد لنظيره الإيراني أن عملية شمال سوريا إجراء مؤقت

طهران - سبوتنيك . وشدد وزير الخارجية التركي خلال الاتصال على أهمية وحدة الأراضي السورية، معتبرا أن العمليات التركية في منطقة شمال شرقي سوريا هي إجراء مؤقت.

من جانبه عبر ظريف عن رفض التدخل العسكري في شؤون سوريا وأكد على احترام وحدة وسيادة أراضيها ولزوم محاربة الإرهاب وفرض الاستقرار والأمن في سوريا.

هذا ونقلت وسائل إعلام أنباء عن استهداف سلاح الجو التركي لمواقع في محافظة الحسكة السورية تسيطر عليها القوات الكردية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أكد، في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

كما أعلن أن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من المنطقة الحدودية السورية، بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الأحد.