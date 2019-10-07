الإمارات تتخذ قرارا جديدا بشأن السفر إلى لبنان

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، أنها سترفع الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى لبنان ابتداء من غد الثلاثاء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية تأتي هذه الخطوة بينما يزور وفد لبناني أبوظبي للسعي لدعم اقتصاد لبنان.

قال خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن هذا القرار يأتي بعد متابعة الوزارة المتعلقة بأمن المنافذ وضمانات الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص وتعزيزا للعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.

نقل تلفزيون "إل.بي.سي" اللبناني عن رئيس الوزراء سعد الحريري قوله إن "الجو كان إيجابيا جدا" خلال اجتماعه مع ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين.

وأضاف أنه سيكون هناك إعلان طيب اليوم "وإن شاء الله يكون في إعلان منيح اليوم".

وذكر التلفزيون أن الحريري أدلى بهذه التصريحات للصحفيين خلال زيارته للإمارات.

وحسب "رويترز" قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في وقت سابق من اليوم الاثنين إن بلاده تأمل في أن تضخ الإمارات سيولة في مصرفها المركزي للمساعدة في دعم الاقتصاد، وذلك خلال زيارة يقوم بها للدولة الخليجية أبلغ أحد مستشاريه "رويترز" بأن مناخها إيجابي.

وتستضيف أبوظبي مؤتمرا يسعى فيه لبنان إلى شراكات واستثمارات في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إنه من المقرر مناقشة تمويل للبنان في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وكانت السعودية، قالت في فبراير/ شباط إنها سحبت توصيتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان الذي تعد السياحة الخليجية من أعمدة اقتصاده.