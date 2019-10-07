طيران التحالف العربي يقصف الحديدة وصعدة وهدوء في صنعاء

تواصلت عمليات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، اليوم الإثنين، حيث شن طيران التحالف غارات جديدة في مدينة الحديدة.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" عبر حسابها بموقع تويتر، أن الهدوء سادت مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما تجدد قصف التحالف العربي لمدن الحديدة وصعدة وحجة.

وأكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، وجود قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

#المسيرة_عاجل | صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) October 7, 2019

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.