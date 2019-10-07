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23:59 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الاعتداء على طفل أردني في تركيا يشعل مواقع التواصل... والسلطات تتدخل

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    العالم العربي
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    تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لاعتداء شخص على طفل في الشارع.

    ويظهر في المقطع المتداول صفع رجل تركي لطفل أردني مما أسقطه أرضا، ثم قام نفس الرجل بدفع شقيقته الكبرى.

    وألقت فرق الأمن بالولاية القبض على الرجل التركي بعد انتشار المقطع المصور.

    وبحسب بيان للنيابة العامة التركية في مرسين (جنوبي تركيا) تم فرض الإقامة الجبرية (الأحد) على تركي صفع طفلا يحمل الجنسية الأردنية أثناء خلاف بين أطفال كانوا يلعبون معا في ولاية مرسين، دون تحديد المدة الزمنية للإقامة، وفقا لصحيفة "Sözcü" التركية.

    ​وأشار البيان إلى أن "الخلاف نشب بين أربعة طفلين تركيين وطفلين أردنيين وتسبب في كسر سن طفل تركي وإصابة آخر بجروح طفيفة، قبل أن يتطور الخلاف بتدخل والد أحد الطفلين التركيين ويصفع طفلا أردنيا ويطرحه أرضا ثم يركله ويتسبب في إصابته بجروح، ويدفع شقيقته الكبرى مرتين".

    وقال ويسل توب قايا مدير الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية إنهم يتخذون إجراءات لمساعدة الطفل على تجاوز الصدمة التي تعرض لها بسبب العنف، وإن الدولة التركية تقف بجانب الأسرة المتضررة.

    ​ونفت السلطات التركية صحة الشائعات القائلة بأنه تم البدء بإجراءات ترحيل الطفل الأردني مع أسرته، وشددت على أن إدارة الهجرة قدمت الدعم اللازم للأسرة المتضررة.

    ومن جانبه قال السفير سفيان القضاة مدير العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن مركز العمليات تحقق من فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن حادث اعتداء بالضرب على طفل بمدينة مرسين في تركيا، حيث تبين لاحقًا بأن الطفل بالفعل أردني، بحسب موقع صحيفة "الدستور" الأردنية.

    وأشار القضاة إلى أن السفارة الأردنية في أنقرة تواصلت على الفور مع السلطات التركية المختصة والتي بدورها ألقت القبض على المعتدي ويخضع الآن للتحقيق بمتابعة حثيثة من سفارتنا هناك.

    وأكد القضاة على أن السفارة الأردنية تواصلت مع ذوي الطفل، وتعمل على تقديم الدعم والمساندة لهم في هذا الحادث.

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    الكلمات الدلالية:
    الأردن, الأردن, قوات الأمن التركية, الأمن التركي
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