اليمن.. تفجير أنبوب لنقل النفط الخام جنوب شبوة

أقدم مسلحون، مساء الاثنين، على تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، أن أنبوب نقل الخام الممتد من حقول عياذ في مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم شرق المحافظة، تعرض للتفجير في مفرق الصعيد 22 كيلو متراً جنوب عتق.

وأضاف أن ألسنة اللهب شوهدت تتصاعد في منطقة التفجير، من على مسافة بعيدة.

وتتعرض أنابيب نقل الخام في محافظة شبوة الغنية بالنفط، إلى أعمال تخريب متكررة، حيث فجر مجهولون في 24 يونيو/ حزيران الماضي، أنبوب يربط بين القطاع الرابع في حقول عياذ وميناء النشيمة، في منطقة الكيلو 108 في مديرية الروضة شرق شبوة.

سبق ذلك تخريب مماثل في 11 من الشهر ذاته، في مفرق مدينة رضوم استهدف أنبوب نقل الخام من قطاع S2 في العقلة إلى عياذ.