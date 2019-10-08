Widgets Magazine
تسجيل
12:07 08 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    عادل الجبير

    "ألم لا يساويه ألم"... رسالة مؤثرة من الجبير لأمير سعودي

    © REUTERS / RALPH ORLOWSKI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    برسالة مؤثرة نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، والدة الأمير بندر بن سلطان التي توفيت أمس الاثنين.

    وقال الجبير على حسابه على تويتر: "فقَد الأمير بندر بن سلطان أغلى ما لدى الإنسان وهي الأم، وكما قال سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (الجنة عند رجلها)، وألم فقد الأم لا يساويه ألم، وفراقها لا يضاهيه فراق، ولكن الله مع الصابرين".

    ​وأضاف: "أعتبر نفسي ابنًا لهذا الرجل النبيل بندر بن سلطان الذي تعلمت منه الكثير وعملت معه لعقود، وأعرف جيدًا برّه بوالدته وإيمانه العميق بقضاء الله وقدره، أشاركه الحزن مع الدعاء لله الغفور الرحيم أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب".

    ​وأعلن الديوان الملكي السعودي، أمس، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

    أدى أمراء من الأسرة الحاكمة للسعودية، ومسؤولون سعوديون، ورجال دين، ومعتمرون وزوار ومصلون في الحرم المكي، بعد صلاة العشاء، أمس الإثنين، صلاة الجنازة على جثمان الأميرة الخيزرانة والدة الأمير بندر.

    وتقدم أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونجل الأميرة الراحلة الأمير بندر، المصلين على الجثمان، كما شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير في أداء الصلاة على الجنازة.

    ​​والأميرة الراحلة من مواليد منطقة عسير ومن أصول إثيوبية، وهي إحدى زوجات الأمير سلطان بن عبد العزيز ووالدة الأمير بندر الذي شغل عدة مناصب، أبرزها سفير للمملكة في الولايات المتحدة على مدار 22 عامًا والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة.

    انظر أيضا:

    الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة
    الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة
    بعضها يخص الديوان الملكي... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة
    حامل ملفات الحدود السعودية اليمنية... رئيسا للديوان الملكي السعودي
    الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
    الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودي
    الكلمات الدلالية:
    الديوان الملكي السعودي, الديوان الملكي السعودي, أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية, السعودية, الأمير بندر بن عبد العزيز
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس فلاديمير بوتين أثناء مشاهدته المرحلة الأساسية للمناورات تسينتر 2019 (المركز-2019) في الميدان العسكري دونغوز
    أفضل اللقطات مع فلاديمير بوتين في 365 يوما
    ميلانيا ترامب - غوغل ترانسليت
    ميلانيا ترامب تتهم بالكذب حول معرفتها للغات أجنبية
    إنفوجرافيك - التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك