أول دولة أفريقية عربية بصدد تصنيع سيارة متكاملة

أعلن المدير العام لشركة "كيا موتورز" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كيم هيونغ كيونغ، عن قرب افتتاح أول مصنع لتصنيع سيارة متكاملة في تاريخ أفريقيا.

وأكد كيونغ في تصريح له، يوم أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح مصنع غلوفيز بولاية باتنة: أن "شركة غلوفيز قدمت ملف الاعتماد إلى وزارة الصناعة والمناجم، كإجراء أخير قبل بدء التصنيع الكامل للسيارات، لأول مرة في تاريخ أفريقيا".

ونوه كيونغ إلى رفع نسبة الاندماج لمصنع تركيب السيارات والشاحنات في آفاق 2020، في إطار الشراكة مع مجمع غلوبال غروب ومجمع غلوفيز.

وشدد كيونغ أن سياسة الشركة ترمي إلى "بناء قاعدة صناعية حقيقية في مجال السيارات"، حيث أن المنتج الذي تقدمه مؤسسة "جي أم إي" تصدر لعامين على التوالي "أفضل نوعية للشاحنات والحافلات في العالم"، على حد تعبيره.

وأشار كيونغ إلى أن الجزائر بدأت بإنشاء 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، من أجل تصنيع قطع الغيار ولواحق السيارات، بهدف تحقيق نسبة اندماج عالية في القطاع الصناعي، بحسب "الجزائر الآن".

ووقع كل من مجمع "غلوبال غروب" في الجزائر وشركة هيونداي عقد شراكة لإنشاء مصنع للسيارات في مدينة باتنة الصناعية على هامش زيارة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، لي ناك يون، الجزائر في العام الفائت.

كما افتتح مجمع "غلوبال ڤروب الجزائر" مصنعا للسيارات من علامة "كيا" في منطقة جرمة بولاية باتنة.