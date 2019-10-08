بعد أسبوع من المظاهرات... إعادة فتح "المنطقة الخضراء" في بغداد

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المفاوضات الرامية إلى تهدئة الأوضاع بين مكتب رئيس الوزراء والمتظاهرين ، التي أفضت إلى توجيهات من رئيس الوزراء العراقي للبدء بتلبية مطالب المتظاهرين، وعلى أثر التحركات المثمرة التي قام بها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي واللجان النيابية، وعلى خلفية كلمة رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، بحسب وكالة "واع".

وكانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان لها: "خلال تأمين الحماية للمجلس البلدي والمحكمة والمتظاهرين قرب ساحة المظفر من خلال قوة غير مسلحة تابعة لحماية المنشآت وأثناء تواجدها قرب المتظاهرين تعرضت إلى إطلاق نار كثيف أدى إلى استشهاد أحد المنتسبين من عناصرها، وجرح أربعة آخرين بينهم ضابطين إثنين".

ويشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.