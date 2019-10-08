رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نتعاون مع الشركات الروسية لتغطية مطالب السوق المصري والأفريقي

صرح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبد المنعم التراس، اليوم الثلاثاء، أنها تتعاون مع الشركات الروسية في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن التعاون المصري الروسي قديم منذ خمسينيات القرن الماضي.

ولفت "التراس" في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن الهيئة تعرض بعض منتجاتها في "الأسبوع الصناعي الكبير"، المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، التي من الممكن استخدامها في مشروع الضبعة.

وأضاف أن "الأسبوع الصناعي الكبير" هو فرصة بالنسبة للهيئة من أجل فتح مجالات تعاون مع مع الشركات الروسية.

ولفت إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع الشركات الروسية، من أجل تغطية مطالب السوق المصري، وكذلك تلبية مطالب السوق الأفريقي، في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة حاليا بين 56 دولة.

وتعقد فعاليات "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر/تشرين الأول، بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية، وسوف يصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي "إننوبروم".

يضم "الأسبوع الصناعي الكبير" أكثر من مائة من الشركات والشركات الرائدة. وسيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسي والمصري، دينيس مانتوروف وعمرو نصار. في إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر، ستعقد المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روس آتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة.

تضع "سبوتنيك" العربية الاستوديو في منتدى القاهرة. سيقومون هنا بمقابلة المشاركين والضيوف من كبار الشخصيات في الحدث، وإجراء التقارير. ستنشر أحدث الأخبار والصور الخاصة بالحدث على الموقع.