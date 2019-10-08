مصر تنشئ أول "غابة عمودية" في أفريقيا

تستعد مصر لإنشاء أول غابة عمودية في قارة أفريقيا، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، والواقعة في شرق القاهرة.

وستكون هذه الغابة العمودية من تصميم المهندس المعماري الإيطالي والمخطط الحضري، ستيفانو بويري، بحسب صحيفة "وورلد إيكونوميك".

ويتألف المشروع من 3 مباني خضراء، أحدها بمثابة فندق واثنان من المباني السكنية، وسيتم تغطية هذه المباني بالنباتات، بـ350 شجرة و1400 شجيرة دائمة الخضرة، إذ تتنوع الأشجار لتشمل أكثر من 100 نوع، وستكون المكعبات النباتية ذات اكتفاء ذاتي وقادرة على إنتاج أكثر من 8 أطنان من الأوكسجين سنويا.

Africa is set to get its first vertical forest https://t.co/sa5or69Onu

The Egyptian desert is set to host the African continent's first vertical forest. pic.twitter.com/8BmKsC0IXj — Svein T veitdal (@tveitdal) August 17, 2019

وتتميز الأشجار والشجيرات والنباتات الموجودة في المشروع، بأنها تمتص ثاني أكسيد الكربون، وتنتج الأكسجين، كما أنها تنقي الهواء من الغبار.

“Vertical forests pack thousands of square metres of greenery into just a few hundred square metres of urban space, providing shade and creating habitats for birds and insects.” https://t.co/QE7mo02V0f | @wefenergy #Africa is set to get its first vertical forest pic.twitter.com/pqEhndmLZv — Michael O (@Mondomoog) August 23, 2019

وقال "بويري" أثناء إعلانه عن مشروعه للغابات العمودية:"ستصبح القاهرة أول مدينة في شمال أفريقيا تواجه التحدي الكبير المتمثل في تغير المناخ والتحويل البيئي".

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مشاريع العمارة الخضراء تنتشر في المدن الكبرى على نطاق واسع، ومنها حدائق سنغافورة باي باي إلى حديقة سيدني المركزية.