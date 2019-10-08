بعد مغادرتهما السعودية... البرهان وحمدوك يلتقيان مع ابن زايد

وصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، وعبد الله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد مغادرتهما المملكة العربية السعودية.

واستقبل ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المسؤولين السودانيين.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن اللقاء شهد مناقشة العلاقات الأخوية بين البلدين، وآلية التعاون بينهما، وعدد من القضايا والمستجدات العربية والإقليمية.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة البرهان وحمدوك إلى الإمارات يومين تقريبا، سيلتقوا خلالها عدد من المسؤولين الإماراتيين.

ومن جانبه بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ سيف بن زايد مع البرهان وحمدوك عقب مراسم الاستقبال عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل البرهان وحمدوك في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس/آب الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك، وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار".

#محمد_بن_زايد يستقبل الفريق أول #عبدالفتاح_البرهان رئيس المجلس السيادي والدكتور #عبدالله_حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في #السودان.. ويبحث معهما العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين وعدداً من القضايا والمستجدات العربية والإقليمية.#وام pic.twitter.com/SUsUJHtwFu — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 8, 2019

​وبدأت في السودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي الذي أنهى حكم عمر البشير.